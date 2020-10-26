برلمانيون: الأحزاب المهيمنة تشكل أحزابا “وهمية” للمشاركة في الانتخابات

2020/10/26 | 10:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد ان أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسجيل مئتين وثلاثين حزباً..



أكد برلمانيون وسياسيون عراقيون أن قسماً كبيراً من تلك الأحزاب لا يملك مقار ولا أعضاء ولا حتى نظاماً داخلياً أو فكراً وأهدافا.

وبحسب مصادر نيابية، فمن أصل أكثر من مئتي حزب هناك ثلاثين حزباً فاعلاً فقط، لافتة إلى أن قوى وجهات سياسية قدّمت طلبات لإجراء تعديلات على قانون الأحزاب بسبب ذلك.

وأكدت المصادر ان الأحزاب المهيمنة تقوم بتشكيل أحزاب صغيرة تستخدمها كعناوين فقط للتمويه، مشيرة إلى أن الظروف الحالية في البلاد تسهّل عملية الانتحال وإنشاء الأحزاب الوهمية.

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