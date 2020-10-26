جلسة مرتقبة لاستكمال التصويت على الدوائر الانتخابية لكركوك ونينوى

2020/10/26 | 10:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستأنف مجلس النواب العراقي جلساته مساء اليوم الاثنين والتي من المتوقع أن تشهد استكمال التصويت على الدوائر الانتخابية لمحافظتين.

بيان مقتضب للدائرة الإعلامية في مجلس النواب، أكد أن الجلسة ستعقد في الساعة السادسة من مساء اليوم دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان مجلس النواب قد رفع جلسته السبت الماضي بعد التصويت على الدوائر الانتخابية لست عشرة محافظة باستثناء محافظتي نينوى وكركوك.

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