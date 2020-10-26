سعر الدولار في السوق العراقية لهذا اليوم

ينشر "ناس" قائمة باسعار صرف الدولار التقريبة في الأسواق المحلية ليوم الاثنين، (26 تشرين الأول 2020). كفاح 124,850
حارثية 124,900
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مكاتب الصيرفة بغداد ( تقريبي )
شراء 124,250
بيع 125,250
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بصرة 125,000
نجف 125,000
كربلاء 124,950
بابل 125,000
ميسان 125,200
ذي قار 125,225
كوت 125,200
رطبة 125,200
تكريت 125,100
ديالى 125,150
سماوة 125,225
اربيل 125,150
سليمانية 125,100
موصل 125,175
كركوك 125,150
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