سعر الدولار في السوق العراقية لهذا اليوم


سعر الدولار في السوق العراقية لهذا اليوم
2020/10/26 | 10:44 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس

ينشر "ناس" قائمة باسعار صرف الدولار التقريبة في الأسواق المحلية ليوم الاثنين، (26 تشرين الأول 2020).   كفاح        124,850

حارثية     124,900

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مكاتب الصيرفة بغداد ( تقريبي )

شراء          124,250

بيع            125,250

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بصرة         125,000

نجف         125,000

كربلاء       124,950

بابل          125,000

ميسان      125,200

ذي قار     125,225

كوت        125,200

رطبة        125,200

تكريت      125,100

ديالى        125,150

سماوة      125,225

اربيل         125,150

سليمانية   125,100

موصل      125,175

كركوك      125,150

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