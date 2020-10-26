2020/10/26 | 10:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر "ناس" قائمة باسعار صرف الدولار التقريبة في الأسواق المحلية ليوم الاثنين، (26 تشرين الأول 2020). كفاح 124,850

حارثية 124,900

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مكاتب الصيرفة بغداد ( تقريبي )

شراء 124,250

بيع 125,250

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بصرة 125,000

نجف 125,000

كربلاء 124,950

بابل 125,000

ميسان 125,200

ذي قار 125,225

كوت 125,200

رطبة 125,200

تكريت 125,100

ديالى 125,150

سماوة 125,225

اربيل 125,150

سليمانية 125,100

موصل 125,175

كركوك 125,150

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر الدولار في السوق العراقية لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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