الزراعة النيابية: نواجه ضغوطا من بعض الدول لفتح الحدود امام منتجاتها

2020/10/26 | 10:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت لجنة الزراعة النيابية، الاثنين، ان العراق يواجه ضغوطا من بعض الدول المصدرة لفتح الاستيراد امام بعض المنتجات.

وقال رئيس اللجنة، سلام الشمري في تصريح له اليوم (26 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان "نحو 25 مادة أساسية من بينها بيض الطعام كان العراق مستوردا لها"، مشيرا الى ان "تواقيع جمعت داخل البرلمان للتصويت على منع استيراد تلك المواد".

واضاف: "واجهنا ضغوطا من الدول المصدرة للعراق لفتح الاستيراد لبعض المواد من بينها الدجاج والبيض"، مبينا ان "هنالك مساعي للتوسع في المشاريع الاستثمارية وتطوير الحقول وصولا الى تحقيق الاكتفاء الذاتي ثم الإصرار على غلق الحدود التام".

واوضح ان "لجنة الزراعة خاطبت مدير المنافذ ووزير الزراعة والداخلية لوضع حلول جذرية لعمليات إدخال المواد الغذائية بطرق غير شرعية"، موضحا ان "المستثمر يحتاج الى الأمان لتقديم الإنتاج وهذا لايتم الا من خلال مسك الحدود ومنع إعطاء إجازات الاستيراد".

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