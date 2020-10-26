اعلان عن التوصل لعلاج يقضي على كورونا “تمامًا”: ايام ويُسلم لمنظمة الصحة العالمية!

2020/10/26 | 10:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

اعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن علماء من بلاده تمكنوا من ابتكار دواء يقضي على فيروس كورونا بالكامل، فيما أكد قرب تسليم النتائج لمنظمة الصحة العالمية.

وأضاف مادورو، في كلمة أذاعها على “تويتر”: “الدراسات استمرت ستة أشهر، وأظهرت النتائج، أن العلاج يقضي على الفيروس المسبب لكوفيد-19 بشكل كامل وتام، دون أي تأثير سام على الجزيئات السليمة”.

ووفقا للرئيس مادورو، ستقوم بلاده خلال الأيام المقبلة، بتسليم نتائج العمل الذي قام به المعهد الفنزويلي للبحث العلمي إلى منظمة الصحة العالمية.

وأضاف: “عندما نحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، سنبدأ في البحث عن تحالفات دولية لإنتاج كميات كبيرة من هذا العلاج”.

ويؤكد مادورو، أن “العقار الذي يقضي على فيروس كورونا” يعتمد على “جزيء DR10، الذي يستخدم لعلاج التهاب الكبد الوبائي سي، وفيروس الورم الحليمي البشري، وإيبولا”.

المصدر: تاس

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