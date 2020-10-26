الجبهة العراقية تحث على إصلاح المؤسسة التشريعية وتدعو للانفتاح على القوى السياسية

2020/10/26 | 10:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حثت الجبهة العراقية على ضرورة إصلاح المؤسسة التشريعية، وذلك بعد يومين من الإعلان عن تشكيل تحالف سياسي برلماني يتكون من جبهة الإنقاذ والتنمية والحزب الإسلامي والمشروع العربي وكتلة الجماهير والكتلة العراقية المستقلة.

وقالت الجبهة العراقية في بيان إن حقيقة الأزمات في البلاد تتطلب تشكيل حركة برلمانية نشطة تراعي وضع الملايين الذين عانوا من الأزمات، مضيفة أنها على ضوء ذلك تؤكد قيادة الجبهة على ضرورة إصلاح المؤسسة التشريعية بما يؤهلها لأداء وطني كفء بعيدا عن الاستحواذ والهيمنة، والتفاهم والتعاون مع القوى والأحزاب.

وأشارت الجبهة التي اختارت أسامة النجيفي رئيسا لها أشارت إلى ضرورة الانفتاح على القوى السياسية لشرح أهداف الجبهة وآليات عملها عبر وفود تشكلها قيادة الجبهة.

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