تنسيقيات انتفاضة تشرين تتبرأ من أعمال العنف والاعتداء على القوات الأمنية

2020/10/26 | 10:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت تنسيقيات انتفاضة تشرين في بغداد والمحافظات براءتها من أعمال العنف والاعتداء على القوات الأمنية التي شهدتها مواقع محاذية لساحة التحرير.

وقال متظاهرون إن ما جرى خلال فعاليات إحياء ذكرى انتفاضة الخامس والعشرين من تشرين لا يمثل الحراك الشعبي السلمي، مؤكدين أن تجمع المتظاهرين السلميين كان عند نفق التحرير وتحت نصب الحرية، وما جرى على جسري الجمهورية والسنك من أعمال عنف وشغب وفوضى لا تعود لهم.



كما وأكد متظاهرون أن بعض المواقع الحيوية المحاذية لساحة التحرير تقع تحت سيطرة جهات حزبية مسلحة، قامت بزج شباب تابعين لها في الساحات منذ مدة، وذلك للاتخاذ من الحراك الشعبي ذريعة لتصفية الحسابات مع خصومها من السياسيين.

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