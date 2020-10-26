2020/10/26 | 10:50 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 26 أكتوبر 2020 | 10:49 صباحاً | عدد القراءات : 2

البنك المركزي ينظم مبادرة لدعم العملية التربوية

اعلن البنك المركزي، الاثنين، تنظيم مبادرة لدعم العملية التربوية.

وذكر البنك في بيان تلقته"عين العراق نيوز" انه "استجابة لطلب وزارة التربية وجه محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف بتوزيع (1000) رَحلةٍ مدرسية لعدد من المدارس في العاصمة بغداد عبر "مبادرة تمكين" التي يرعاها البنك المركزي وتمولها المصارف وشركات الصرافة".

واضاف، ان "المبادرة تهدف الى دعم العملية التربويّة في ظل الظرف الحالي وتزامناً مع بداية العام الدراسيّ الجديد".

ويُذكر أن المبادرة خصصت في وقتٍ سابق (9000) رحلة مدرسية وزعت من قبل رابطة المصارف العراقية الخاصة على مدارس مختلفة في عدد من المحافظات العراقية، بالتنسيق مع وزارة التربية.انتهى٤

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