العثور على جثة رجل طعن بسكين شرقي بغداد

2020/10/26 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاثنين، بالعثور على جثة رجل طعن بسكين شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية عثرت صباح اليوم، على جثة رجل عليها آثار تعذيب وطعنات سكين، في منطقة حي طارق بمدينة الصدر".ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "الجثة تم نقلها الى دائرة الطب العدلي".

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