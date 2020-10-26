هدوء يُخيّم على ساحة التحرير

2020/10/26 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بأن هدوءاً خيّم على أجواء ساحة التحرير في بغداد، بعد يوم من تظاهرات حاشدة، بمناسبة ذكرى إحياء احتجاجات الخامس والعشرين من تشرين الأول 2019، مشيراً إلى عدم وجود حالات تصعيد أو احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الموقف الأمني الصباحي الخاص بالتظاهرات تشير إلى وجود هدوء تام في ساحة التحرير، حيث ينتشر داخل الساحة قرابة 50 شخصاً بشكل متفرق".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "أعداد المتظاهرين على جسر الجمهورية تبلغ 20 شخصاً ولا توجد أي أعمال شغب، فيما يوجد داخل شارع السعدون ما يقارب 40 متظاهراً، وفي شارع الجمهوري ما يقارب 15 محتجاً".

وأشار المصدر إلى أن "الموقف الأمني في ساحة الطيران جيد، ويمنع دخول اي عجلة او دراجة نارية".





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