الطاقة النيابية: شبهات فساد في عقد لتوريد محولات كهربائية

2020/10/26 | 10:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادطــالــبــت لـجـنـة الــنــفــط والــطــاقــة النيابية، بفتح تحقيق عاجل وشــفــاف فــي «شـبـهـات فـسـاد وهــدر فـي المــال الـعـام» فـي عقد لــتــوريــد مـــحـــولات كـهـربـائـيـة تركية الصنع.

وقـــــال عــضــو الــلــجــنــة هــمــام التميمي إن "صــنــدوق اعــمــار المـنـاطـق المحررة، سبق له ان تعاقد على استيراد محولات كهربائية من شركة تركية غير معروفة ولا تمتلك اي مـؤهـلات للخبرة في اختصاصها، حيث تم استيراد 2000 محولة كهربائية بمبلغ يــصــل الـــى 15 مــلــيــون دولار لتوزيعها بـين محطات التوزيع فـي مـحـافـظـات ديـالـى والانـبـار وصــــــلاح الــــديــــن والمـــوصـــل واجـــزاء مــن بــغــداد".

وبين أن "المحولات تم توزيع جـزء منها قسم منها بـين بـعـض المـديـريـات وتــم ربـط جزء منها في المناطق السكنية".

وأضـاف التميمي ان "المحولات تم فحص عينات منها في وزارة الـصـنـاعـة والمــعــادن حـيـث تبين عدم كفاءتها وعدم قدرتها على تلبية الحاجات الفعلية المسجلة ضمن مواصفاتها بالعقد بعد ان فشلت في الفحص بامتياز".

وتابع أن "ما حصل هو هدر للمال الـعـام وفـسـاد واضـح في وقت العراق احوج ما يكون الى اصلاح الواقع الكهربائي اضافة الى الحفاظ على السيولة النقدية فــي ظــل الازمــــة الاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة الــتــي نـعـيـشـهـا بـهـذه المرحلة".

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