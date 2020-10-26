تظاهرات العراق: انضباط أكثر وعنف أقل

2020/10/26 | 10:51 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميشهد بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب، أمس الأحد، تظاهرات في ساحة التحرير وبعض المناطق والجسور القريبة في جولة جديدة من احتجاجات تشرين. وتركزت الحشود في ساحة التحرير ومقترباتها وجسر الجمهورية، في ظل استمرار إغلاق المطعم التركي. واحتشد متظاهرون في ساحتي الخلاني والوثبة وجسري السنك والشهداء، فيما قطعت القوات الأمنية جسور الأحرار ومدينة الطب والشهداء. وأظهرت مقاطع مصورة، احتكاكات خفيفة بين حشود من المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب قرب المتحف العراقي في منطقة العلاوي، وأخرى في ساحة الوثبة، حيث تحدث شهود عيان عن تعرض متظاهرين للضرب بالعصي، فيما قال مصدر أمني إن «أشخاصاً قذفوا القوات بالحجارة». وتواصلت الفعاليات الاحتجاجية في العاصمة منذ الصباح، عبر مسيرات وفعاليات شارك في طلاب انطلقوا من أمام وزارة التعليم، وحشود تقدمت من ساحة الطيران. وطالب المحتجون بالقصاص من قتلة المتظاهرين في الاحتجاجات التي شهدها العراق في تشرين الأول العام الماضي، فيما رددوا هتافات طالبت بتوفير الخدمات والوظائف علاوة على إصلاح النظام السياسي ومحاربة الفساد.بدوره، اكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ان مجموعة محسوبة على المتظاهرين رمت رمانات على القوات الأمنية ببغداد، مشيرا الى ان ذلك ادى الى جرح اثنين من الضباط و30 منتسبا. وقال رسول في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان «العاصمة بغداد شهدت تظاهرات لإحياء ذكرى الخامس والعشرين من تشرين الاول، وما رافقتها من إنجازات تحسب للمتظاهرين السلميين وقد استمر المتظاهرون بفعالياتهم الخاصة بهذه الذكرى، مع قيام القوات الأمنية بواجباتها لحمايتهم».واضاف «مع شديد الأسف قامت مجموعة محسوبة على المتظاهرين برمي رمانات يدوية على القوات الأمنية المكلفة بتأمين التظاهرات، مما ادى الى جرح إثنين من الضباط و٣٠ من منتسبي فوج طوارئ الثاني»، مشيرا الى ان «هذه المجموعة مازالت تقوم برمي الأجهزة الأمنية بقناتي الملتوف في جسري الجمهورية والسنك ببغداد»».واكد ان «القوات الأمنية المنفذة لواجب حماية المتظاهرين تواصل التزامها بالتعليمات وضبط النفس العالي بالرغم من التجاوزات الحاصلة عليها وهذا الأمر مرفوض لكونه تجاوز على القانون»، لافتا الى ان «قواتنا الامنية سوف تستمر في اداء واجبها المهني بحفظ الامن وحماية المنشآت العامة والخاصة».إلى ذلك، زار رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي مقر قيادة عمليات بغداد وقيادة العمليات المشتركة، والشرطة الاتحادية. وذكر بيان صدر عن مكتب الكاظمي، تلقت المستقبل العراقي نسخة منه «ناس» نسخة منه إنه «زار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، مقر قيادة العمليات المشتركة وعمليات بغداد والشرطة الاتحادية، للاطمئنان على أداء القوات الأمنية في حماية المتظاهرين». وأضاف «شدد الكاظمي على توجيهاته السابقة في التعامل مع المواقف بمهنية والتزام الواجبات المحددة إزاء الأجهزة الأمنية، ومختلف صنوف القوات المسلحة». وتابع، «كما أكد الكاظمي الواجب الأول للقوات الأمنية هو حماية المتظاهرين وحقّهم في التعبير عن آرائهم، وفي نفس الوقت أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية قواتنا الأمنية التي تقوم بواجبها»، مشيراً إلى أنه «تابع رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة التفقدية، مجمل الإجراءات التنظيمية والاحــترازية التي اتخذتها القوات الأمنية لضمان سلمية التظاهرات وسلامة المتظــــاهرين، فضلاً عن تأمين الممتلكات العامة والخاصة».

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