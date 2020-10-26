عداد «كورونا»: انفخاض كبير بالإصابات وارتفاع بحالات الشفاء

2020/10/26 | 10:51 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأعلنت وزارة الصحة الموقف الوبائي ليوم الأحد لجائحة كورونا في العراق.وذكر بيان للوزارة تلقت المستقبل العراقي نســـخة منه، ان «عدد الإصابات بلغت 2554 إصابة وعدد حـــــالات الشفاء 3140 حالة وعدد حالات الوفاة 55 حالة».

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