تراجع أسعار النفط إثر اتفاق ليبي وتسارع إصابات كورونا في امريكا

2020/10/26 | 10:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاددفع التوافق الليبي على رفع حالة القوة القاهرة عن موانئ نفطية، وتوقعات بزيادة الإنتاج لمستوياته الطبيعية، في غضون أسابيع، إلى تراجع أسعار النفط الخام مع بداية التعاملات الأسبوعية.وتأثرت أسعار النفط سلبا، بتسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا داخل الولايات المتحدة -أكبر منتج ومستهلك للخام في العالم- إلى 83 ألف إصابة جديدة في يومي الجمعة …

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