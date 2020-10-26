انباء عن وفاة عزة الدوري

2020/10/26 | 10:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكدت مواقع تابعة لحزب البعث المنحل، اليوم الاثنين، وفاة عزة ابرهيم الدوري، نائب الرئيس العراقي الاسبق، صدام حسين، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن وفاته.وقالت شبكة ذي قار التابعة للحزب المنحل، في بيان اليوم انه “ترجل اليوم من على صهوة جواده فارس البعث والمقاومة الوطنية العراقية رمز الشجاعة والبطولة والتضحية القائد المؤمن الهمام …

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