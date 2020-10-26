الاستخبارات تعلن اعتقال 'إرهابيين' اثنين من خلايا داعش النائمة في كركوك (صورة)

2020/10/26 | 11:15 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: أرشيف

منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وكالة الاستخبارات، الاثنين، عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين من خلايا داعش النائمة في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان، اليوم، 26 تشرين الأول 2020، انه "استنادا لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال تفعيل الجهد الاستخباري ومتابعة المطلوبين من فلول عصابات داعش الارهابي، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على إرهابيين اثنين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك".

وأضاف البيان أن " المعتقلين مطلوبان وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية وهما ضمن الخلايا النائمة في ما يسمى قاطع الحويجة ولاية كركوك، ومن خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية وقاما بإيصال معلومات عن تحركات القوات الأمنية لعصابات داعش".وأشار إلى أنه "تم ايداعهما التوقيف لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

ر.إ

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