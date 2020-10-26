برهم صالح يبارك للنجيفي انتخابه رئيسا للجبهة العراقية

2020/10/26 | 11:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن المكتب الاعلامي لرئيس الجبهة العربية أسامة عبد العزيز النجيفي مساء اليوم اتصالا هاتفيا من برهم صالح رئيس الجمهورية يهنئ ويبارك انتخاب السيد النجيفي رئيسا للجبهة العراقية.واكد بيان ان “صالح اعرب ثقته بقدرة وكفاءة النجيفي على المساهمة الفاعلة في حل أزمات البلد بما ينسجم مع القيم الوطنية”.واعرب صالح بحسب البيان “عن رغبته بلقاء …

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