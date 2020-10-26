انخفاض اسعار صرف الدولار في البورصة

2020/10/26 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادانخفضت اسعار صرف الدولار، الاثنين، في اسواق البورصة الرئيسية والاسواق المحلية.

وسجلت بورصة الكفاح 124.850 ديناراً مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت اسعار سعر صرف الدولار ليوم امس الاحد 125.000 دينار لكل 100 دولار.سعر البيع: 125.250 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 124.250 دينار لكل 100 دولار.

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