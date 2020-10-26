البنك المركزي يدعم العملية التربوية بتوزيع 1000مقعد مدرسية

2020/10/26 | 11:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استجابة لطلب وزارة التربية وجه معالي محافظ البنك المركزي العراقي “مصطفى غالب مخيف” بتوزيع (1000) رَحلةٍ مدرسية لعدد من المدارس في العاصمة بغداد عبر ” مبادرة تمكين” التي يرعاها البنك المركزي وتمولها المصارف وشركات الصرافة، وذلك بهدف دعم العملية التربويّة في ظل الظرف الحالي وتزامناً مع بداية العام الدراسيّ الجديد.

ويُذكر أن المبادرة خصصت في وقتٍ سابق (9000) رحلة مدرسية وزعت من قبل رابطة المصارف العراقية الخاصة على مدارس مختلفة في عدد من المحافظات العراقية، بالتنسيق مع وزارة التربية.

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