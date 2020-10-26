الزراعة النيابية: ضغوط من بعض الدول المصدرة لفتح الاستيراد الجزئي

2020/10/26 | 11:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الزراعة النيابية عن ضغوط، تمارس من قبل بعض الدول المصدرة لفتح الاستيراد الجزئي الى العراق.

رئيس اللجنة سلام الشمري دعا هيئة المنافذ ووزارتي الزراعة والداخلية لوضع حلول جذرية لعمليات إدخال المواد الغذائية بطرق غير شرعية، موضحا ان المستثمر يحتاج الى الأمان لتقديم الإنتاج، مما يتطلب مسك الحدود ومنع إعطاء إجازات الاستيراد.

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