يحيى رسول يعلن فتح جسري الأحرار والشهداء بعد ليلة إحياء تظاهرات 25 تشرين

2020/10/26 | 11:32 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، فتح جسري الأحرار والشهداء وسط بغداد، وذلك بعد إغلاقهما بالتزامن مع إحياء ذكرى تظاهرات الخامس والعشرين من تشرين الأول .

اللواء يحيى رسول، قال إن القوات الأمنية أعادت فتح الجسور والشوارع المحيطة بساحة التحرير، وأن جسر السنك لا يزال مغلقا لغاية الآن.



وأضاف أن القوات الأمنية خصصت ساحة التحرير للتظاهر، وغير مسؤولة عن تواجد المتظاهرين في أي مكان ‏آخر.

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