يونامي تجدد تضامنها مع الاحتجاجات وتؤكد على قوة التغيير السلمي

2020/10/26 | 11:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت بعثة الأمم المتحدة في العراق تضامنها مع الحركة الاحتجاجية، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الموجة الثانية من تظاهرات تشرين.

وأعلنت البعثة على موقعها في تويتر تضامنها بقوة مع العراقيين الذين يطالبون بالعدالة ويرغبون في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهارا، مضيفة انها ستذكر الشهداء الشجعان الذين فقدوا أرواحهم وهم يحاولون إجراء تغيير سلمي في البلاد.

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