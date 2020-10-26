2020/10/26 | 11:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا/ دعا النائب عن محافظة نينوى حنين القدو اعضاء اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات الى الوقوف بوجه تقسيم سهل نينوى الى ثلاث دوائر انتخابية ، من اجل اجتياح هذه الدوائر من قبل مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني وحرمان مرشحي الاقليات في منطقة سهل نينوى من الوصول الى مجلس النواب.



وقال القدو في بيان ، تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان ربط قضاء الحمدانية وبعشيقة وتلكيف بنواحي واقضية مثل كلك وسميل وشيخان ومخمور وفايدة ، التي هي اصلا محتلة من قبل البيشمركة الكردية وتدار سياسيا واداريا من قبل اربيل ودهوك ، مقدمات خطيرة لعزل ممثلي الاقليات عن المشاركة السياسية والتشريعية في العراق للدفاع عن وجودهم ".



واوضح :" ان المقترحات المروجة للتقسيم هي من اجل التمهيد للسيطرة السياسية على هذه المكونات في سهل نينوى ، لان الاقضية والنواحي التي تدار من اقليم كردستان تمثل الاكثرية من حيث عدد الناخبين".واوضح :" ان التهاون في هذا الموضوع من قبل الاحزاب السياسية ، خاصة ممثلو نينوى، يعد خطوه متقدمة لتقسيم المحافظة ".واكد انه :" في حالة تمرير هذا المشروع الخطير سنلجأ الى المحكمة الاتحادية "، مطالبا بان تكون محافظة نينوى دائرة انتخابية واحدة للمقاعد المخصصة للاقليات./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القدو يحذر من حرمان مرشحي الاقليات في سهل نينوى من الوصول الى البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القدو يحذر من حرمان مرشحي الاقليات في سهل نينوى من الوصول الى البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).