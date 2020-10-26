مشروع استثماري لانشاء مدينة سياحية متكاملة على ضفاف بحيرة حمرين

2020/10/26 | 11:34 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اكملت هيئة استثمار ديالى الاجراءات التنظيمية والادارية لاطلاق / 15 / فرصة استثمارية في قطاعات مهمة .وقال كريم العزاوي مدير استثمار ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الهيئة اكملت كافة الاجراءات القانونية والادارية لاطلاق / 15 / فرصة استثمارية في قطاعات الاسكان والزراعة والصناعة والسياحة ، مايعد طفرة نوعية للنهوض بالواقع الاقتصادي في المحافظة ".واضاف :" ان فرص الاستثمار عامل مهم في استقطاب الشركات واصحاب رؤوس الاموال للاستثمار في ديالى التي تتميز بموقع جغرافي مهم بقربها من طرق حيوية "، مبينا :" ان نجاح الاستثمار يقابله انتعاش السوق التجارية ".واشار الى طرح فرصة استثمارية في المجال السياحي لبناء منتجعات ومدينة سياحية متكاملة في بحيرة حمرين شمال شرق بعقوبة ، تشغل مساحة اكثر من /200 / دونم ./انتهى

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