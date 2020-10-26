صحة ديالى تعلن شفاء اكثر من 200 طفل من السرطان

2020/10/26 | 11:34 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اعلنت دائرة صحة ديالى عن شفاء / 209 / اطفال مصابين بالسرطان ، وفقا لاحصائية مركز معالجة الاورام السرطانية في المحافظة .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مركز معالجة الاورام السرطانية تاسس عام 2012 وحقق نتائج جيدة في معالجة الاطفال المصابين بالسرطان بتضافر جهود الكوادر الطبية والصحية في المركز ".واضاف:" ان الاجراءات الطبية المتخذة في مركز الاورام السرطانية تتضمن اجراء فحوصات مختبرية لنخاع العظم او الفحص النسيجي للكشف عن اورام الدم والاورام الصلبة ، بعدها يتم اجراء العمليات الجراحية او العلاج الكيمياوي او الاشعاعي "، مؤكدا :" ان جهود العاملين في المركز اثمرت عن شفاء / 209 / اطفال مصاب بمرض السرطان من مجموع المصابين والمسجلين فعلا في المركز البالغ عددهم / 288 / طفلا "./انتهى

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