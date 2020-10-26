حماية التظاهرات من الجوكرية.. مسؤولية المتظاهرين والقوات الأمنية

2020/10/26 | 11:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تشهد تظاهرات احتجاجية في العالم حماية ودعما وتأييدا من قبل الحكومة، كما شهدتها التظاهرات المطلبية في العراق، التي تمر هذه الايام الذكرى السنوية ال...

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