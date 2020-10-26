نبض المكان وحرير الذكريات - شوقية عروق منصور

2020/10/26 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شوقية_عروق_منصور ( الى روح الشاعر مطلق عبد الخالق ) - أ -انتقلنا من بيتنا الكائن في الحي الشرقي في مدينة الناصرة ، الى بيت جديد في حي الميدان مقابل سينما ديانا ..



" البيت أموال متروكة تابع لدائرة أراضي اسرائيل " هكذا كانوا يقولون ، رغم أن كلمة أموال ومتروكة تثير في النفس التساؤل والحيرة ، لماذا هذه الأموال تُركت ؟ ومن هم أصحابها الذين تركوها ؟ وضاعت الاجابة بين مسامير السنوات التي تدق في سقف قضية ما زالت ......





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