أمنح شعبك ثورة قبل أن يثور عليك - ماوسي تونغ ؟! - عبد الجبار نوري

2020/10/26 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الجبار_نوري أمنح شعبك ثورة قبل أن يثور عليك/ماوسي تونغ عبدالجبارنوري كان عام1927 عاما مميزاً في حياة ماو السياسية والحزبية ، قاد ماو مجموعة صغيرة من الفلاحين المعدمين في أقليم ( هونان )الجبلي - مسقط رأسه - مع كوادر أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وطلاب جامعات والعمال الصينيين والذي سموا وقتها بالحرس الأحمر ، كوّن منهم نواة الجيش الأحمر الذي هزم القوميين الأثنيين الصينيين بعد 22 عام إلى جزيرة تايوان ، وفي 1 ......





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