2020/10/26 | 11:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {نينوى: الفرات نيوز} دعا النائب عن محافظة نينوى حنين القدو، الاثنين، للوقوف بوجه تقسيم سهل نينوى الى ثلاث دوائر انتخابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القدو يدعو للوقوف بوجه تقسيم سهل نينوى الى ثلاث دوائر انتخابية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القدو يدعو للوقوف بوجه تقسيم سهل نينوى الى ثلاث دوائر انتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).