2020/10/26 | 11:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقع متنبئ جوي، بإنزياح مرتفع جوي قوي في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاؤل مرتقب بإنزياح مرتفع عنيد من العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاؤل مرتقب بإنزياح مرتفع عنيد من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).