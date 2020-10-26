نائب يحذر من تقسيم سهل نينوى لثلاث دوائر انتخابية

2020/10/26 | 11:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

حذر النائب عن محافظة نينوى حنين القدو ، من تقسيم سهل نينوى الى ثلاثة دوائر انتخابية من اجل اجتياحها من قبل مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني وحرمان مرشحي الاقليات في منطقة سهل نينوى من الوصول الى مجلس النوب العراقي”.

وقال القدو في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، على اعضاء اللجنة القانونية والأقاليم والمحافظات الوقوف بوجه تقسيم سهل نينوى الى ثلاثة دوائر انتخابية من اجل اجتياح هذه الدوائر من قبل مرشحي الحزب الديمقراطي الكردستاني وحرمان مرشحي الاقليات في منطقة سهل نينوى من الوصول الى مجلس النوب العراقي”.

واشار الى ان” ربط قضاء الحمدانية وبعشيقة وتلكيف بنواحي واقضية مثل كلك وسميل وشيخان ومخمور وفايدة التي هي اصلا محتلة من قبل البيشمركة الكردية وادارتها سياسيا واداريا من قبل اربيل ودهوك هي مقدمات خطيرة لعزل ممثلي الاقليات من المشاركة السياسية والتشريعية في العراق للدفاع عن وجودهم ، لافتا الى ان” المقترحات للتقسيم هي من اجل التمهيد للسيطرة السياسية على هذه المكونات في سهل نينوى لان الاقضية والنواحي التي تدار من اقليم كردستان تمثل الأكثرية من حيث عدد الناخبين.

واضاف ان” التهاون في هذا الموضوع من قبل الاحزاب السياسية وخاصة ممثلي محافظة نينوى يعتبر خطوه متقدمة لتقسيم محافظة نينوى ، مؤكدا “في حالة تمرير هذا المشروع الخطير سنلجأ الى المحكمة الاتحادية لانصاف المكونات العراقية ، وفي نفس الوقت نطالب بان تكون محافظة نينوى دائرة انتخابية واحدة للمقاعد المخصصة للاقليات “.

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