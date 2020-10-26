مسؤولية بريطانيا عن عدم مشروعية ونتائج وعد بلفور والانتداب

2020/10/26 | 11:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الدكتور حنا عيسى – أستاذ القانون

الدولي

وعد بلفور كان بمثابة الخطوة الأولى

للغرب على طريق إقامة كيان لليهود على

أرض فلسطين؛ استجابة مع رغبات

الصهيونية العالمية على حساب شعب متجذر

في هذه الأر

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