قبسات نورانية من حياة الامام الحسن العسكري / 2

2020/10/26 | 11:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

التمهيد لابنه الإمام المهدي عجل الله

تعالى فرجه الشريف

ان الدور المحوري والمهمة الأساسية

كانت للإمام الحسن العسكري(ع) هو

التهيئة لولادة الأمام الحجة

المهدي(عجل الله فرجه الشر

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