من ينال من الاسلام ابحثوا عن تاريخه

2020/10/26 | 11:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامي جواد كاظم

حدد ميكافلي مجموعة صفات يجب ان يمتاز

بها الحاكم حتى يسيطر على الكرسي وهذه

الصفات الشريرة لا يقوم بها الا مجهول

النسب او مشهور بالزنا لان الغيرة

والرافة تكون من وساوس الشيطان بالنسبة

ل

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