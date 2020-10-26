لجنة نيابية: قانون الاستثمار المعدني جاهز للتصويت

2020/10/26 | 11:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاثنين، أن قانون الاستثمار المعدني أصبح جاهزاً للتصويت عليه، مرجحاً تمرير القانون خلال الجلسات القادمة.

وقال عضو اللجنة يحيى العيثاوي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "قانون الاستثمار المعدني أصبح جاهزاً للتصويت، ومن المتوقع تمريره خلال الجلسات القادمة"، معبراً عن أمله أن "تكون التعليمات التي ستصدر لهذا القانون، تشجع على الاستثمار داخل العراق".

وأضاف أن "هناك تفاصيل كثيرة في هذا القانون، ونحن نريد أن يصدر بصورة جيدة، بدون ثغرات، للحيلولة دون أن يقوم الفاسدون بالدخول من خلاله ".

وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حسن جلال التميمي، اكد في وقت سابق أن العراق يمتلك 11 مليار طن من الفوسفات و600 ألف طن من الكبريت.

وقال التميمي لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن القطاع الصناعي يعاني واقعا صعبا منذ 2003 وحتى الآن، بسبب المحاصصة السياسية والفساد.

وأضاف، أن الصناعة المحلية كانت ترفد الموازنة بأكثر من 16% من الإيرادات، لافتا إلى أن العراق يمتلك مناجم من المعادن إلا أنها غير مستغلة بالشكل الصحيح.

وأشار إلى أن العراق يمتلك 600 ألف طن من الكبريت وسعر الطن عالميا أكثر من 700 دولار، كما ويمتلك أكثر من 11 مليار طن من الفوسفات وسعرها عالميا يقدر بـ 530 دولارا.

وأوضح، أن الكبريت العراقي من أجود الأنواع في العالم، إلا أنه يحتاج إلى استغلال حقيقي، لافتا إلى أن لجنته اتفقت مع وزير الصناعة السابق على تأهيل الصناعة الوطنية إلا أن الاتفاق لم ينفذ.

وعدّ الكناني الصناعة المحلية عبارة عن حديد سكراب، محذرا من إحالة مشاريع الأسمنت والمعادن الأخرى إلى الاستثمار.

ولفت إلى أنه جمع 160 توقيعا في البرلمان لإيقاف قانون الاستثمار المعدني لأن تمريره سيؤدي إلى كارثة بحق الشعب، مؤكدا أن كل شخص يسمح باستثمار المعادن مجرم بحق الشعب.

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