"مباراة السلام".. مكابي حيفا يلاعب العين الإماراتي في أبو ظبي

2020/10/26 | 11:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي مكابي حيفا الإسرائيلي، خوض الفريق الأول لكرة القدم، لمباراة ودية مع نظيره العين الإماراتي في أبوظبي.

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