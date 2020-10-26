عرض اطول لوحة في السليمانية

2020/10/26 | 11:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت يوم الاثنين بمدينة السليمانية، اطول لوحة " 4800 متر" بعنوان الانوثة.

اللوحة من تنفيذ الفنانة التشكيلية تارا عبدالله، وتحكي قصة الاناث اللائي تعرضن للعنف في كوردستان.

وقالت عبدالله في مؤتمر صحفي حضره PUKmedia: ان صعوبات واجهت المشروع، مشيرة الى ان منظمة التنمية المدنية " CDO" قامت بدعم اللوحة التي تشكلت من اقمشة الاناث المعنفات في كوردستان .

واضافت: ان اللوحة تمتد في شارع سالم الرئيسي من حديقة (نالي) وحتى محكمة السليمانية.

PUKmedia خاص‌

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