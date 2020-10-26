2020/10/26 | 11:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الاثنين، عن الإطاحة بإرهابيين اثنين من خلايا تنظيم داعش الارهابي النائمة فيما يسمى بقاطع الحويجة في محافظة كركوك.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان: انه ومن خلال تفعيل الجهد الاستخباري ومتابعة المطلوبين من فلول عصابات داعش الارهابية، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية القبض على إرهابيين اثنين في ناحية الرياض بمحافظة كركوك والمطلوبان وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية".

واضاف البيان: ان المتهمين يعملان ضمن الخلايا النائمة لتنظيم داعش الارهابي في ما يسمى بقاطع الفلوجة، ومن خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما للعصابات الإجرامية وقاما بإيصال معلومات عن تحركات القوات الأمنية لعصابات داعش، مشيرا إلى قيامها بايداعهما التوقيف لإستكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

PUKmedia اعلام وزارة الداخلية ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 2 من ارهابيي داعش في كركوك ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال 2 من ارهابيي داعش في كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).