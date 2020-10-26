تراجع قوي للأسهم الأوروبية في المستهل مع تزايد إصابات كورونا

2020/10/26 | 11:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بوتيرة قوية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع قفزة إصابات كورونا.

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