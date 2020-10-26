هبوط أسعار الذهب عالمياً مع ارتفاع الدولار

2020/10/26 | 11:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وسط ترقب تطورات كورونا.

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