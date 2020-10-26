الكاظمي: بعض المتجاوزين اعتدوا على القوات الأمنية خلال تظاهرات الامس

2020/10/26 | 12:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الاثنين، تعرض القوات الأمنية إلى اعتداءات من قبل بعض المتجاوزين خلال تظاهرات يوم امس.

وقال الكاظمي في تغريدة على “تويتر” اطلعت عليها /المعلومة/، إن “تظاهرات بغداد كانت استذكاراً سلمياً لأحداث تشرين، الغالب الأعم من المتظاهرين السلميين أثبتوا التزامهم ووطنيتهم”.

وأضاف الكاظمي، أن “هناك بعض المتجاوزين اعتدوا على قواتنا الأمنية البطلة التي أبدت أعلى درجات ضبط النفس والالتزام وقدّمت التضحيات”.

وختم الكاظمي تغريدته بالقول: “هذه الأحداث يجب أن تكون دروساً لنا جميعا.



وحدتنا هي الأمل”.



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