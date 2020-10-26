2020/10/26 | 12:04 - المصدر: فرانس 24

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رجب طيب أردوغان يحشد الإسلاميين ضد فرنسا..



وانتفاضة على تويتر لحظر حساب الرئيس الفرنسي..



اجتماع بين السودان وإسرائيل في الأسابيع القادمة لإبرام اتفاقيات..



والاحتجاجات تعود إلى بغداد والسلطات عاجزة عن القيام بإصلاحات..



وترامب سيطرد مسؤولين إذا فاز بالانتخابات.

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