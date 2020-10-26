مطار ابها السعودي يتعرض لقصف يمني جديد

2020/10/26 | 12:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحي سريع، الاثنين، أن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على مطار أبها الدولي في السعودية صباح اليوم بطائرة من نوع 2K.وقال سريع في تصريح أورده موقع “المسيرة نت” واطلعت عليه /المعلومة/، إن الهجوم طال هدفا عسكريا مهما داخل مطار أبها ، وان الإصابة كانت دقيقورد متحدث القوات المسلحة هذا الهجوم والعمليات الهجومية على مطار أبها وقاعدة خميس مشيط العسكرية خلال الأيام الماضية الى سلسلة الردود اليمنية على جرائم العدوان والحصار الذي يقوده تحالف السعودية على اليمن منذ 6 سنوات .وفصلت ساعات فقط بين هجوم اليوم وهجوم سابق لسلاح الجو المسير طال هدفا حساس داخل مطار أبها الدولي بطائرة نوع صماد3 ، سبقه هجوم لسلاح الجو المسير باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرتين نوع قاصف 2k طالت مرابض الطائرات الحربية.



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