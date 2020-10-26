الكاظمي يغرد بشأن تظاهرات يوم أمس والأحداث التي رافقتها

2020/10/26 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

غرد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين (26 تشرين الأول 2020)، بشأن تظاهرات يوم أمس والأحداث التي رافقتها في الذكرى الأولى لاحتجاجات 25 تشرين.

وقال الكاظمي، في تغريدة عبر منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "تظاهرات بغداد كانت استذكاراً سلمياً لأحداث تشرين، الغالب الأعم من المتظاهرين السلميين أثبتوا التزامهم ووطنيتهم".

وأضاف: "كان هناك بعض المتجاوزين على قواتنا الأمنية البطلة التي أبدت أعلى درجات ضبط النفس والالتزام وقدّمت التضحيات".





واختتم الكاظمي تغريدته قائلاً: "هذه الأحداث يجب أن تكون دروساً لنا جميعا، وحدتنا هي الأمل".

ويوم أمس، خرج عشرات المتظاهرين لإحياء الذكرى الأولى لاحتجاجات الـ 25 من تشرين الأول، في ساحة التحرير وسط بغداد، وساحات الاحتجاج في المحافظات الأخرى.

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الإثنين، (26 تشرين الأول، 2020)، فتح جسري الاحرار والشهداء وسط بغداد، بعد ليلة استذكار تظاهرات الـ25 من تشرين الأول.

وتخللت تظاهرات امس في بغداد، خروقات امنية وحوادث عدة، ابرزها اصابة ضابطين وجرح اكثر من 30 منتسباً من صنوف ‏امنية مختلفة، بهجوم نفذه مجهولون برمانات يدوية‎.‎

وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان الهدوء يخيم على ساحة التحرير منذ ساعات الصباح الاولى، كما ان الوضع مستقر ايضاً في ساحة ‏الخلاني وجسري السنك والجمهورية‎.‎

وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، امس الاحد، القبض على حدث مواليد 2004 يحمل 61 قنينة معدة ‏لتكون ملتوفات حارقة لاستهداف القوات الأمنية المتواجدة في الساحة ومحيطها،‎

واكد اللواء يحيى رسول، أن "القوات الأمنية خصصت ساحة التحرير للتظاهر، ولسنا مسؤولين عن تواجد المتظاهرين في أي مكان ‏آخر، ولهذا حاولت القوات الأمنية تفريق تجمع للمحتجين في منطقة العلاوي ضمن الطرق القانونية، جرى استهداف القوات ‏بالحجارة‎".

وافاد اللواء رسول في بيان نشره يوم امس، إن "العاصمة بغداد شهدت تظاهرات لإحياء ذكرى الخامس والعشرين من تشرين الاول، ‏وما رافقتها من إنجازات تحسب للمتظاهرين السلميين‎".

وأضاف: "استمر المتظاهرون بفعالياتهم الخاصة بهذه الذكرى، مع قيام القوات الأمنية بواجباتها لحمايتهم، الا انه ومع شديد الأسف ‏قامت مجموعة محسوبة على المتظاهرين برمي رمانات يدوية على القوات الأمنية المكلفة بتأمين التظاهرات، مما ادى الى جرح ‏إثنين من الضباط و 30 من منتسبي فوج طوارئ الثاني‎".

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