نائب يحذر من خطوة لعزل ممثلي الأقليات عن البرلمان عبر تقسيمات الدوائر المتعددة - عاجل

2020/10/26 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

دعا النائب عن محافظة نينوى، حنين القدو، اليوم الاثنين، أعضاء اللجنة القانونية ولجنة الإقاليم والمحافظات إلى الوقوف بوجه تقسيم سهل نينوى الى ثلاثة دوائر انتخابية من اجل اجتياح هذه الدوائر من قبل مرشحي الحزب الديموقراطي الكردستاني وحرمان مرشحي الاقليات في منطقة سهل نينوى من الوصول الى مجلس النوب العراقي بحسب قوله.

وقال القدو وهو نائب عن الشبك وضمن تحالف الفتح، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ربط قضاء الحمدانية وبعشيقة وتلكيف بنواحي واقضية مثل كلك وسميل وشيخان ومخمور وفايدة التي هي اصلا محتلة من قبل البيشمركة الكردية وادارتها سياسيا واداريا من قبل اربيل ودهوك، هي مقدمات خطيرة لعزل ممثلي الاقليات من المشاركة السياسية والتشريعية في العراق للدفاع عن وجودهم".





وأضاف، أن "المقترحات المروحة للتقسيم هي من اجل التمهيد للسيطرة السياسية على هذه المكونات في سهل نينوى لان الاقضية والنواحي التي تدار من اقليم كردستان تمثل الأكثرية من حيث عدد الناخبين".

وتابع أن، "التهاون في هذا الموضوع من قبل الاحزاب السياسية وخاصة ممثلي محافظة نينوى يعتبر خطوه متقدمة لتقسيم محافظة نينوى وفي حالة تمرير هذا المشروع الخطير سنلجأ الى المحكمة الاتحادية ولا تخاف المكونات العراقية وفي نفس الوقت نطالب بان تكون محافظة نينوى دائرة انتخابية واحدة للمقاعد المخصصة للاقليات".

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