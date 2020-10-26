2020/10/26 | 12:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القبض على متهم بحوزته 177 الف حبة مخدرة في الانبار.

وذكر بيان للوكالة وتلقت “خبر برس” نسخة منه ،”انه بمتابعة شخصية من الفريق عماد محمد محمود وكيل الوزارة لشؤون الشرطة والتوجيهات الصادرة من قبل مدير شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار بمتابعة تجار ومتعاطي ومروجي الحبوب المخدره والقاء القبض عليهم،وبعد ورود معلومات تفيد بوجود احد الاشخاص يقوم بالتعاطي ونقل وبيع تلك السموم المخدره،تم استحصال الموافقات الرسمية القانونية من السيد قاضي التحقيق وتشكيل مفرزه والتوجه الى المكان المقصود وعمل كمين محكم بالتعاون مع فوج طوارئ الانبار الثاني عشر.

واضاف البيان انه تم القاء القبض على المتهم (خ.خ.ح.ح) في حي العادل بمدينة الرمادي وضبط بحوزته 177 الف حبه مخدره نوع “كبتاجون”،وتوقيفه وفق الماده ٢٨ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لينال جزائه العادل.

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