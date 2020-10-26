القبض على تاجر مخدرات قرب مدينة ألعاب السيدية

2020/10/26 | 12:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنادا لتوجيهات وزير الداخليه المحترم، ومن خلال متابعة عصابات الجريمة المنظمة وبعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود احد المتهمين من المتاجرين بالمخدرات، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية واستدراج المتهم ونصب كمين محكم له والقبض عليه بالقرب من مدينه العاب السيدية ببغداد وبالجرم المشهود وبحوزته كميات كبيرة من مادة الكريستال والحبوب المخدرة، وبدلالته من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بوجود كميات أخرى من المخدرات داخل منزله وعلى الفور تم الانتقال الى محل سكانه وقد ضبط بداخله كميات أخرى من المواد والحبوب المخدرة وادوات مختلفة تستخدم للتعاطي وبيع المخدرات.

حيث تم ضبط المواد بمحضر ضبط اصولي وتوقيف المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه

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