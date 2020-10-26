مكتب النجيفي يرد على حزب الخنجر

2020/10/26 | 12:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح صادر من المكتب الإعلامي أسامة النجيفي

اطلعنا على بيان قصير صادر عن مكتب الأمين العام لحزب المشروع العربي يبين فيه رفضه لبيان الجبهة العراقية بسبب أنه لم يكن طرفا فيها.

وتعقيبا على البيان نقول : إن من حق حزب المشروع العربي أن يعلن رأيه أو قناعته ، ولكنه مطالب بإعادة النظر بالسبب الذي أورده ، ذلك أن جميع القيادات المؤسسة للجبهة العراقية كانت حاضرة ، أما حزب المشروع العربي فقد كان ممثلا بشخصيتين هما شيخ فارس الفارس، وطلال الزوبعي، وقد اطلعا على البيان مع جميع القيادات، ووافقا على مقررات الاجتماع .

وتأكيدا لما ذكر أعلاه نثبت أسماء الحاضرين من القيادات المؤسسة للجبهة العراقية :

1. أحمد الجبوري ( أبو مازن ) الجماهير الوطنية

2. رشيد العزاوي / الحزب الإسلامي

3. فارس الفارس وطلال الزوبعي / المشروع العربي

4. محمد إقبال / الكتلة العراقية المستقلة

5. أسامة عبد العزيز النجيفي / جبهة الإنقاذ والتنمية

وكانت الموافقة على مقررات اجتماع قيادة الجبهة العراقية بالإجماع .

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