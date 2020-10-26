طهران تعلن استئناف عبور مسافريها من كردستان ايران الى كردستان العراق

2020/10/26 | 12:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام جمارك باشماق التابعة

لمدينة مريوان بمحافظة كردستان غرب

ايران عن استئناف حركة عبور المسافرين

الايرانيين الى اقليم كردستان العراق

بدءا من اليوم الاحد بعد توقف دام عدة

اشهر اثر تفشي فيروس ك

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