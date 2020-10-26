تحالف الحكيم يعتبر ادراج اسم السفير الايراني بالعراق ضمن لائحة

2020/10/26 | 12:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف "عراقيون" بزعامة

السيد عمار الحكيم في البرلمان

العراقي، حسن خلاطي، ان أدراج اسم

السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي

ضمن لائحة "العقوبات الامريكية" أمر

مخالف للاعراف الدبلوماسية ال

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